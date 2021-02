De Heer van Oss breekt uit zijn cocon van steigers: van grauwe kantoren naar fris wooncomplex

Update Verdachte (19) aangehou­den voor explosie Poolse supermarkt Beverwijk

29 januari De politie heeft dinsdag in Rotterdam-Hoogvliet een 19-jarige man aangehouden die ervan wordt verdacht op 9 december een explosie te hebben veroorzaakt in een Poolse supermarkt in Beverwijk. Dat meldt het Openbaar Ministerie vanmiddag.