De Heilig Hartkerk in Oss staat er al 100 jaar en parochianen laten dat niet geruisloos passeren, het is onverbloemd feest

Nee, eerlijk is eerlijk. Het is helemaal niet meer wat het geweest is. De kerk trekt elke week nog zo'n dertig tot vijfendertig mensen en als je erg veel geluk hebt, zestig. Maar het is niets vergeleken bij de hoogtijdagen van de jaren 80 toen het soms met de benen buiten hing. En van de 23 werkgroepen van weleer zijn er nog maar minder dan een kwart over, alsof een wervelwind huis hield. Toch laten fanatieke parochianen, verenigd in een heus feestcomité, het 100-jarige bestaan van hun Heilig Hartkerk in Oss niet geruisloos passeren. Het is vanaf dit weekend een hele week lang onverbloemd feest in de Kromstraat.