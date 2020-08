De hele Heegt verhuist in één dag van Geffen naar Oss: ‘Het is vort een ouw gevaarte’

Ze heeft er best even van wakker gelegen, bekent mevrouw Peasch (74). Want zo'n verhuizing is niet niks op je oude dag. Zeker niet als die samenvalt met een hittegolf en een pandemie. ,,We zijn een tijdje geleden al bij de Wellen wezen kijken. Daarom weten we waar we aan toe zijn, dat maakt het makkelijker. Maar ik was toch wel erg aan mijn eigen plekje gehecht.”