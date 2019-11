‘De Heus is herkenningspunt voor Ravenstein, net als de kerk en de molen’

Matras in vlammen op in Oss, politie en brandweer denken aan nieuwe autobrand

3 november OSS - Even werd gevreesd dat de reeks autobranden in Oss, na een periode van rust, zaterdagnacht een vervolg kreeg. Rond 0.55 uur in de nacht van zaterdag op zondag kwam namelijk een melding van een autobrand binnen bij de hulpdiensten. Op de hoek van de Reigerstraat en de Leeuwerikstraat bleek echter een matras in brand te staan.