De Hoge Raad bevestigt celstraf voor dood vriendin na inname GHB in Oss

De vrouw werd op 24 februari 2014 onwel nadat ze in een hotelkamer in de gemeente Oss de synthetische drug GHB had ingenomen. De vrouw vroeg in de hotelkamer in het bijzijn van getuigen om medisch hulp. De man wist dat zijn partner synthetische drugs had ingenomen, maar bracht de vrouw niet naar de spoedeisende hulp. In plaats daarvan vervoerde hij de vrouw naar Haarlem.