De Kantsingel stroomt vol: bedrijven schieten uit de grond op voormalig Philips-terrein Oss

Zeldzame roze sprinkhaan duikt op in De Maashorst

20:20 HERPEN - Hij is maar een paar keer per seizoen te zien en dit keer was het raak in De Maashorst: de roze sprinkhaan. Fotograaf Bert van Beek uit Veghel maakte een paar fraaie foto's van het opvallende beestje.