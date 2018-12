De kater van ex-wethouder en -lijsttrekker Wagemakers over 2018: ‘Het was gewoon broedermoord’

Hij is pas verhuisd naar een rustige straat, maar toch vlak bij het centrum van Oss. ,,Voor een jongen van de stad is dit ideaal. Ik kan te voet naar de binnenstad en heb toch genoeg plek voor mij, m'n vriendin, haar kinderen en de mijne.” Hij is zichtbaar tot rust gekomen. Na enkele felle aanvaringen met opvolger Joop van Orsouw in de gemeenteraad en in politiek café Zout sprak hij tijdens de laatste commissievergadering zijn onvoorwaardelijke steun uit voor diens plannen met het Walkwartier. Eigenlijk een kindje van Wagemakers, maar nu met een nadrukkelijke stempel van Van Orsouw. ,,De centrumplannen verdragen geen verdere vertragingen meer", verklaart hij zijn opstelling. ,,Het Walkwartier is te belangrijk voor Oss om over te kissebissen.”