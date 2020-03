De kerk is de kerk, van buiten dan.

Prinses Mabel brengt bezoek aan ROC de Leijgraaf in Oss

4 maart OSS - ROC de Leijgraaf in Oss ontving deze woensdag een bijzondere gast. Prinses Mabel van Oranje bezocht het ROC aan de Euterpelaan. Ze kreeg een rondleiding, maakte kennis met het iXperium en het LeijHuis. Met studenten ging ze in gesprek over wat vrijheid en grondrechten in de praktijk betekenen en wat je zelf aan de vrijheid kan bijdragen.