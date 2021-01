De Kinderen in Geffen doet dierenspeciaalzaak van de hand: ‘Leegverkoop had pijn gedaan’

Flamingo-korrels of een zak met alpaca-brokken. Ze zullen slechts bij weinig mensen geregeld op het boodschappenlijstje staan. Maar indien dat wel het geval is: bij dierenspeciaalzaak B. de Kinderen in Geffen, gevestigd ten noorden van de dorpskern, zijn ze desgewenst te verkrijgen. Net als voer voor kangoeroes of zee-eenden. ,,Daar zijn we inderdaad altijd wel een beetje apart in geweest. Onze insteek is altijd: wanneer de klanten er om vragen, doen we alles om het aan te bieden. En dat nu inmiddels dertig jaar.”