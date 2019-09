‘De kleine Sint-Jan’ van Neerlangel bekoort in eenvoud

,,Wij zijn maar een klein schakeltje in een keten van meer dan duizend jaar.” Joop Peters probeert duidelijk te maken wat zijn rol en die van de Stichting Neerlangel Historie en Toekomst is. Hij is ervan overtuigd dat de Sint Jan de Doperkerk in zijn woonplaats Neerlangel historie en toekomst met elkaar verbindt en alleen daarom al moet worden doorgegeven aan volgende generaties. ,,Het is de inspirerende eenvoud onze kleine Sint-Jan. Niet alleen voor ons dorpelingen. Alle mensen die ooit iets in ons intentieboek hebben geschreven zijn voor altijd met deze bijzondere plek verbonden. ”