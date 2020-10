De kolos van PLUS heeft z'n hoogste punt in Oss bereikt

Wat de komst van ‘grote vis’ PLUS betekent voor Oss: ‘Dit is goed nieuws voor de héle regio’

11 januari OSS - Even leek het alsof heel Oss de jackpot had gewonnen, zo massaal was deze week de jubelstemming om de komst van PLUS. Maar wat levert de bouw van het enorme distributiecentrum de stad eigenlijk op? Vijf vragen en antwoorden.