De Koppellinck, het zorgenkind van Geffen, ziet onder Oss steeds meer kinderziektes verdwijnen

Stille getuigen Pauke ging met paard en wagen door weer en wind om pakketjes te bezorgen bij de Ossenaren

OSS - In Uden en Veghel is het al ingeburgerd, maar binnenkort maakt ook Oss kennis met het bezorgen van pakketjes op de fiets. Dat moet het aantal autostops aanzienlijk verminderen. Goed voor het milieu, dit zogeheten groenbezorgen. Bijna net zo groen als de bezorging met paard en wagen, waarop Van Gend & Loos zo’n zestig jaar lang patent had in Oss.

24 oktober