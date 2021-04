De kraamhulp stond niet goed in aanzien, maar Ria Gielen was in Berghem onmisbaar

Stille GetuigenOSS/BERGHEM - Tot de ‘meeste belangrijke’ maar slechtst betaalde beroepen in de gezondheidszorg behoorde lange tijd dat van kraamverpleegster. In de jaren twintig van de vorige eeuw constateerde de fanatieke Berghemse kapelaan J. Kitslaar bovendien dat deze kraamhulp samen de vroedvrouw ‘niet in hoog aanzien staat’. Een ‘bakeropleiding’ moest daar verandering in brengen.

Ook de kortzichtigheid van gemeentebestuurders die deze hulp aan het kraambed ‘te duur’ vonden en meenden dat de huisarts al die bevallingen wel kon doen, moest met kracht bestreden worden. Deskundige hulp bij het kraambed was het beste middel om de schrikbarend hoge zuigelingensterfte te bestrijden, sprak kapelaan Kitslaar tijdens zijn vele spreekbeurten. De goed opgeleide ‘nieuwe baker’ moest in de plaats komen van de eigenwijze ‘ouderwetsche’. Voor de nieuwe baker waren ‘liefde en toewijding’ belangrijker en dan ‘de fooien die ze krijgt toegestopt’.

Een zekere beschaving

In een lezing voor de Brabantse Boerenbond gaf Kitslaar in 1923 alle afdelingen de opdracht te zoeken naar meisjes die kraamverpleegster konden worden: ‘eenvoudige meisjes, die van huis uit een zekere beschaving meebrengen’. Naast de verzorging van moeder en kind moest de kraamhulp namelijk ook in staat zijn de katholieke beginselen uit te dragen en de geloofsbeleving te bevorderen. Voor een opleiding waren deze nette meisjes voorlopig aangewezen op de Katholieke Vroedvrouwenschool in Heerlen. Pas in 1927 startte het Wit-Gele Kruis haar opleiding voor kraamverpleegsters in Eindhoven, Tilburg en Den Bosch.

Moeder en kind verzorgen

Een minstens even grote wens in de jaren twintig was in veel gemeenten een vroedvrouw en bij voorkeur een die moeder en kind gedurende de eerste tien dagen na de bevalling nog kon verzorgen. Maar in de meeste plaatsen was daarvoor geen geld zoals omstandig was uitgerekend in Megen, Geffen en Nuland. In Heesch waar in 1924 geen kruisvereniging, geen vroedvrouw en ook geen kraamhulp was, drong de Inspecteur voor de Volksgezondheid er bij de gemeente op aan ‘in het belang der moeders en zuigelingen’ met spoed daarnaar op zoek te gaan.

Volledig scherm Een kraan draagt symbolisch de 3,000 baby’s die verloskundige mevrouw Ria Gielen-Kraan in 25 jaar in Berghem hielp geboren worden (1957). Het bord zegt: ' Deze kraan heeft een vermogen van 3000 babay's'. © Stadsarchief Oss

Berghem het beste geregeld

In Berghem was het van alle dorpen heb beste geregeld. Hier was al vanaf 1 november 1922 een afdeling van het Wit-Gele Kruis én een vroedvrouw, tevens kraamzuster in de persoon van mej. Van Glabbeek. De ziekenverpleging werd verzorgd door de ‘Weensche gediplomeerde zuster’ die in Oss kraamverpleegster was. De Boerenbond en de Werkliedenvereniging betaalden mee. Wie in Berghem lid was van het Wit-Gele Kruis kreeg gratis ziekenverpleging, gratis verloskundige behandeling en gratis 10 dagen kraamverpleging.

Ereburger

In mei 1932 kwam Ria Kraan als gediplomeerd verloskundige bij het Wit-Gele Kruis. In juli 1935 ging zij de verloskundige praktijk voor eigen rekening uitoefenen. In dat jaar trouwde ze ook met (school)‘meester’ Jacques Gielen. In 1957 vierde ze haar 25-jarig jubileum als vroedvrouw. Toen ze het jaar daarop 25 jaar in Berghem was had ze 3.000 bevallingen gedaan. Ze nam in 1962 na dertig jaar afscheid. Ze werd 92 jaar. Ze is ereburger van Berghem. Als je het volhoudt gaat alles volgens de wet van de grote getallen.