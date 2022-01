De laatste riviervisser: ‘Na mij sluit het boek’

,,Dertig jaar jaar. Zolang zijn wetenschappers al bezig om palingen in gevangenschap te fokken. Ze zijn nu zover dat ze glasaaltjes veertien dagen in leven kunnen houden. Daarna sterven ze af, omdat ze niet eten. Dertig jaar!” Theo van der Zanden spreekt het uit met een mengeling van ongeloof en ontzag. Ongeloof over het gebrek aan voortgang in het onderzoeksproces, ontzag voor de weerbarstigheid van de natuur en de vis die zo’n belangrijke rol in zijn leven speelt.