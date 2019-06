De liefde van Mart van Dijk en Nelly van Dijk - Vloet bloeide op tijdens de eerste dans in De Nachtegaal

Ehssane Gounou stopt als fractielei­der PvdA Oss

20 juni OSS - Ehssane Gounou stopt als fractieleider van de PvdA in Oss. Haar raadswerk is niet langer te combineren met een drukke nieuwe baan. Iris van Dinther neemt de enige zetel van de Partij van de Arbeid in Oss over.