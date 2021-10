De liefde voor vinyl verbindt jong en oud in platenzaak Wil'm in Oss: ‘Onbedoeld met vijf lp's naar huis’

OSS - Door de platenzaak struinen, op zoek naar die éne elpee. In platenzaak Wil‘m, sinds kort gevestigd in het voormalige pand van Muziekhuis Arons, doen muziekliefhebbers, jong en oud, niets liever.

De nieuwe cd- en platenwinkel op de hoek van de Walstraat en de Burgwal in Oss is nog maar even open, maar het is er al lekker druk geweest de afgelopen weken. Berry en Ineke Bloemberg uit Megen is zo'n stel dat er graag snuffelt naar lp's en singletjes. ,,Toen we hoorden dat de platenzaak was geopend moesten we toch wel een kijkje gaan nemen. We zijn echt blij met deze nieuwe zaak hier in de buurt.”

Berry draait als vrijwilliger plaatjes in een verzorgingshuis. ,,Ik draai ook voor ouderen die beginnend dementerend zijn. En dan is het mooi om plaatjes uit hun tijd te draaien.” Van Doris Day tot Nederlandstalige meezingers. ,,Denk aan Daar aan de waterkant van de Havenzangers of Tulpen uit Amsterdam; dat soort klassiekers.”

Berry en Ineke Bloemberg in de platenwinkel op de hoek van de Walstraat en de Burgwal in Oss.

‘Ook voor de hoes’

Omdat het vrijwilligerswerk is, willen Ineke en Berry niet te veel geld uitgeven. Ze struinen samen veel beurzen en winkels af. ,,We proberen de goedkope singletjes en platen te zoeken. We hoeven geen speciale persing, zoals veel verzamelaars willen. Als ‘ie maar niet beschadigd is en goed afspeelt.”

Wat is er dan zo mooi aan die zwarte schijf? ,,Het geluid is gewoon veel warmer dan van een cd, het leeft veel meer”, vertelt Ineke. ,,Je koopt het niet alleen voor de elpee, maar ook voor de hoes. Die zijn zo mooi hè. Wij hebben thuis in onze kelder een hele wand vol met lp's en singletjes.”

LP's steeds populairder

De populariteit van vinyl in Nederland groeit de laatste jaren, blijkt uit cijfers van branchevereniging NVPI (Nederlandse Vereniging van Producenten en Importeurs van beeld- en geluidsdragers). Het afgelopen jaar heeft de verkoop van lp’s - misschien wel dankzij corona - een extra boost gekregen. In 2020 was de omzet van vinyl in Nederland namelijk goed voor 17,1 miljoen euro, dat is een stijging van 11% ten opzichte van 2019 toen de omzet 15,6 miljoen euro was. Daarmee was de verkoop van platen in 2020 voor het eerst populairder dan de verkoop van cd’s. En dat in een tijd waarin we steeds meer muziek streamen.

‘Dan kom je ineens met vijf platen thuis’

Verderop in de nieuwe winkel staat de 26-jarige Naomi Brands uit Oss enthousiast door de bakken met platen te spitten. Ze heeft al twee lp's onder haar arm, eentje van Rage against the machine en ook een van Iron Maiden. ,,Ik houd van hardrock en metal en ben een platenverzamelaar. Ik keek gewoon rond en kwam twee platen tegen die ik thuis nog niet had.”

,,Eigenlijk is het niet goed dat ik op loopafstand van deze winkel woon’’, lacht Brands. ,,Ik zou het geen verslaving noemen hoor, meer een hobby. Ik kwam al veel in de platenzaak in Veghel, waar al langer een filiaal van Wil'm zit, maar ik vind het nog mooier nu ik gewoon in Oss terecht kan.’’

Naomi Brands met de plaat The number of the beast van Iron Maiden in haar handen.

,,Er hangt een hele goede sfeer in een platenwinkel. Er komen mensen samen met dezelfde hobby en ook de eigenaren hebben dezelfde interesse. Je raakt erover aan de praat. Ik kan er heel erg van genieten om rond te kijken. En vaak kom je dan ineens onbedoeld met vijf lp's thuis’’, zegt Brands lachend.

Goed bestede tussenuren

Achterin de winkel staan Guus Hendriks, Pascal de Vree en Jessica van Orsouw. De drie 16-jarige vrienden zitten op het TBL en besteden hun tussenuur hier graag. Hendriks en de Vree zijn echte verzamelaars, maar van Orsouw is er meer bij voor de gezelligheid. ,,Ik heb zelf geen platenspeler thuis, maar ik vind het wel leuk om mee rond te kijken.”

De Vree is voor het eerst in de winkel in Oss. ,,Ik vind het heel gaaf om rond te kijken en te zoeken naar bekende en onbekende platen.” Ze is een aantal jaar geleden begonnen met verzamelen. ,,Ik vind lp's wel echt leuker dan cd’s, maar dat is misschien ook wel een trend nu hoor. Op een cd staat natuurlijk ook muziek, maar dat is er digitaal opgezet. Een plaat is gewoon letterlijk fysiek muziek en dat vind ik heel gaaf.”

Pascal de Vree, Jessica van Orsouw en Guus Hendriks in platenzaak Wil'm.

Liefde voor vinyl verbindt

Platen verbinden jong en oud, zo ook bij Hendriks thuis. ,,Ik houd van allerlei soorten muziek. Mijn vader heeft laatst ook weer zijn kratten met lp's van vroeger naar beneden gehaald en die vind ik ook wel heel leuk.‘’

In de platenzaak merk je ook dat de liefde voor vinyl zorgt voor verbinding. ,,Er zijn hier mensen van alle leeftijden in de winkel en dat is ook een leuke manier voor mensen om samen te komen en te praten over dezelfde passie”, vertelt de Vree enthousiast.