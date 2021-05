De Lucht weert trucks met betonnen barricade

Met de omzet in die twee eetzaken gaat het ineens beter. ,,Die is zichtbaar gestegen’’, zegt eigenaar Jan-Willem Boot. Jarenlang moest hij met lege ogen toezien hoe lang parkerende truckers, de meesten met Oosteuropese kentekens, de wegrestaurants hinderden. Ze namen veel plek in en veel zicht weg.

Zo verzakt

,,Voor de zoveelste keer was er forse schade aan het parkeerterrein. We hebben jaren geprobeerd om samen met Rijkswaterstaat tot een oplossing te komen. Steeds lukte dat niet. Daarom hebben we nu besloten om het zo te doen’’, doelt hij op de drastische maatregelen om vrachtwagens, en daarmee ook bussen, van het voorterrein te weren. Overigens komen er op het kleinere terrein achter het restaurant nog wel enkele plekken voor vrachtwagens. Maar vooraan blijft het zoals het nu is, aldus Boot.

Al jaren minder lusten

Bijzonder aan De Lucht is dat ook het parkeerterrein, met in het midden elf grote stroken voor vrachtwagens, particulier eigendom is. Bij veel andere wegrestaurants is het van de overheid. Een gevolg van deze situatie is dat ook het opruimen van rommel en het herstellen van schade voor rekening van De Lucht zelf komt. Tegenover deze lasten staan al jaren minder lusten. In 2018 klaagde Boot hier al eens over in een artikel in het Brabants Dagblad. Hij hoopte toen nog op medewerking van Rijkswaterstaat, aan een oplossing.