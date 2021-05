De Maasdijk in Oss en regio gaat dit jaar door

Geen vergunning

De organisatie van De Maasdijk ontving de afgelopen maanden veel signalen van sporters die niet konden wachten om eindelijk weer eens aan een echte sportwedstrijd mee te kunnen doen, of aan een officiële wandeling of toertocht. Voorzitter Jeroen Ulijn is dan ook blij iets te kunnen betekenen voor de deelnemers: ,,Het waren ook voor ons onzekere maanden, maar we hebben er steeds op gemikt om als organisatie in juni klaar te staan. We gaan aan de slag om ook van de wedstrijdonderdelen in juli een groot succes te maken.”