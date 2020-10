De Maasdijk krijgt een ijskoud broertje: 35 kilometer bikkelen langs het water in Oss

De Maasdijk Winterrun is zo het ijskoude broertje van de ‘gewone’ Maasdijk. Dat sportevenement werd in juni afgeblazen vanwege de coronacrisis. Op zoek naar een alternatief dat wél binnen de huidige omstandigheden georganiseerd kan worden, kwam de organisatie tot deze zogeheten trailrun: een echte off-road wedstrijd. Eentje die ook ná de pandemie een blijvertje moet worden.



,,In juni vinden we dat we recht hebben op mooi weer", gaat Van den Heuvel verder. ,,Maar midden in de winter zou het best eens kunnen sneeuwen. Dat maakt dit een totaal andere ervaring. Bij een trailrun denken mensen al snel aan lopen in het bos, maar in die uiterwaarden is het ook prachtig. Zoiets kennen we nog helemaal niet in Nederland.”