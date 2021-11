De Maashorst is weer een paar duizend bomen en struiken rijker

SCHAIJK/UDEN/HEESCH - Maar liefst een paar duizend bomen en struiken. De Maashorst, het natuurgebied tussen Uden, Schaijk en Heesch - want Oss doet niet meer mee - is zaterdag weer verrijkt met een verse aanplant. Nabij de Brobbelbiesweg in Schaijk verzamelden zich zaterdag tientallen vrijwilligers van de Stichting Vrijwillige Landschapsbeheer Uden (sVLU) om in de frisse lucht de bomen en struiken te planten. Huub van Boxmeer - voorzien van een verwarmende blauwe muts - was een van hen.