De Maasruiters uit Megen viert jubileum: ‘er komt nu meer kijken bij de paardensport dan 50 jaar geleden’

met video Auto aangetrof­fen in het water in Hees­wijk-Din­ther, bestuurder (27) blijkt inmiddels thuis te zitten

HEESWIJK-DINTHER - Een auto is in de nacht van woensdag op donderdag op de Kanaaldijk-Noord in Heeswijk-Dinther van de weg geraakt, tegen de vangrail gereden en over de vangrail in het water van de Biezenloop terechtgekomen. De 27-jarige bestuurder uit Heeswijk-Dinther wist zelf uit het voertuig te komen en is naar huis gegaan.

30 juni