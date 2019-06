De marathon van De Maasdijk 'barefoot' rennen? Dat kan gewoon

Al honderd jaar stro en voer van Fleuren voor je knaagdie­ren

16 mei OSS/BERGHAREN - De vrachtwagens van Fleuren kun je door heel Nederland en Europa zien rijden. Grote kans ook dat uw konijn, hamster of cavia op stro zit en voer eet van het Bergharense familiebedrijf, dat ook een flinke vestiging heeft in Oss. Het zijn twee belangrijke bedrijfstakken, maar er is meer. En wie weet wat er in de toekomst nog komt, want een ding is zeker: ondernemen zit de Fleurens in het bloed. Al 100 jaar.