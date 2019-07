De mooiste kip van Oss twee dagen in een kooitje

En daar zaten ze dan, die mooie kippen, 300 stuks, twee dagen alleen in een klein kooitje, in een cafézaaltje zonder al te veel bewegingsruimte. Die dierenactiviste zou er ongetwijfeld geen goed woord voor over hebben gehad. Maar het publiek destijds wel. En de trotse fokkers zorgden goed voor hun oogappels die na de Kerst gewoon weer de ren in konden. De tentoonstellingskippen waren bovendien wel wat gewend. Bijvoorbeeld die van de bekende Osse leghornfokker F. van de Akker. Hij bezocht met regelmaat tentoonstellingen zonder dat er ook maar één kip het loodje legde.



Een week voor de Osse kerstshow bij Govaert was hij nog met een mandvol kippen naar Den Bosch gereisd waar 1400 dieren streden om de eer de mooiste kip te zijn. Van de Akker kwam thuis met twee eerste prijzen, één tweede prijs, twee ereprijzen en één eervolle vermelding. Als het gaat om het aantal prijzen had hij echter een geduchte concurrent aan de Lithoijense gemeenteveldwachter W. Schuurmans. Die fokte konijnen. Hij was in december 1929 naar de tweede Osse pluimveetentoonstelling gekomen met 6 konijnen (3 rassen) waarmee hij niet minder dan 13 prijzen in de wacht sleepte. Het evenement was inmiddels zo gegroeid dat nu het hele Bondsgebouw nodig was.