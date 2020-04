De muziek, het leven; voor Jan Loeffen hield het te snel op

Huisartsen: ‘Praat nú al met ouderen over levensein­de in tijden van corona’

10:54 UDEN/VEGHEL/OSS - Huisartsen in de regio Uden-Veghel-Oss, een van de grootste brandhaarden van de coronacrisis, werken zich een slag in de rondte vanwege het coronavirus. In de media gaat alle aandacht uit naar aantallen en patiënten in de ziekenhuizen en op ic's maar de huisartsen zien een veelvoud aan ouderen, al dan niet met corona, die doodziek thuis liggen.