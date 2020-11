De nieuwe kop van de os in Elckerlyc kijkt heel wat vrolijker de wereld in

Die nieuwe kop, een geschenk van Wijkraad Ruwaard, was intussen broodnodig. Na vijftien jaar in weer en wind was het vorige houten exemplaar immers helemaal op. ,,Deze nieuwe kijkt wat vriendelijker de wereld in", zegt de uit Groningen afkomstige ontwerper Ger de Wilde. ,,De vorige voelde zich wat onbegrepen.”

De Wilde is vanaf dag één als ontwerper bij de bekende speeltuin betrokken. Ondanks de afstand komt hij graag naar Oss, omdat in de Elckerlyc bijna al zijn ideeën samenkomen. En omdat die 27 in jaar tijd altijd min of meer dezelfde is gebleven.

De Wilde is inmiddels 76 jaar oud maar peinst er nog niet over om met pensioen te gaan. Als er nog eens wat bij de Elcerlyck moet gebeuren, hoeven ze maar te bellen. ,,Het is toch een soort van uit de hand gelopen hobby.”