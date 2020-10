De nieuwe start van de Groene Engel in vijf cruciale cijfers

De omzet van de horeca in de Groene Engel in 2019. Dat is de meest karige omzet in de recente historie en tevens het bedrag waarmee in het nieuwe businessplan gerekend wordt. Zelfs als er ondanks alle ambitieuze plannen geen druppel bier extra wordt geschonken, blijft er onderaan de streep dan nog altijd ruim 73.000 euro over.



Geld dat gebruikt kan worden om het structurele tekort van 84.500 euro bij het cultuurpodium grotendeels te dekken. Dan blijft er op papier dus nog een kleine min over. Maar bij de Groene Engel gaan ze er vanuit dat de baromzet de komende jaren genoeg toeneemt om ook dat gat te vullen. Zelfs als dat niet gebeurt, is er altijd nog de garantie-subsidie waar ‘De Engel’ een beroep op kan doen. Die houdt in dat het podium de komende drie jaar steeds aanspraak maakt op maximaal 75.000 euro extra als er verliezen zijn. Van een structurele subsidieverhoging is geen sprake.