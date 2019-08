De Osse kermis in het klein op miniatuurkermis

,,Het weer zit voor ons wel mee", vertelt Frericks. Hij zit bij de ingang van een leegstaand winkelpand naast restaurant Hoofdstuk 2 achter een microfoon, waarmee hij met kermisleuzen als 'allemaal instappen' de bezoekers vermaakt. Wie een stap in het pand zet stuit daar op twee complete miniatuurkermissen met in totaal een kleine vijftig attracties. Alles is zo realitisch mogelijk nagemaakt met flitsende lampen, kermismuziek en poppetjes die de attracties bezoeken. ,,Voor ons is dit een uit de hand gelopen hobby, ik noem de kermisweken altijd een moment om de accu op te laden", lacht Frericks die naast de miniatuurkermis een fulltime baan heeft.

Jarenlang

,,Deze miniatuurkermissen zijn ontstaan door onze passie voor de kermis", vertelt Van Ooijen uit Oss. Hij begon zelf op de Osse kermis als medewerker van onder andere de cakewalk. Nijmegenaar Frericks begon zijn carrière op de kermis bij de ballenkraam. De kermisliefhebbers bouwden zelf hun eigen miniatuurkermissen, met ieder zo hun eigen techniek. Van Ooijen:,,Ik heb hier zo'n 20 attracties staan die ik allemaal zelf heb ontworpen op de computer. Deze worden vervolgens omgezet naar Lego blokjes waarmee ik de attracties uiteindelijk maak. Ik kan een attractie binnen een paar weken hebben staan, maar sommige kosten meer tijd. Met het reuzenrad ben ik bijvoorbeeld twee jaar bezig geweest."

Volledig scherm Het miniatuur reuzenrad van Frericks © Sarai Van Well

Quote Alles wat ik tegenkom en kan gebruiken zet ik in voor de attracties Dennis van Ooijen

Bij de 26 attracties die Frericks heeft staan komt het betere zoek- en paswerk kijken. ,,Alles wat ik tegenkomen en kan gebruiken zet ik in voor de attracties. Ik bouw al vanaf mijn tienerjaren en beleef er veel plezier aan. Je moet echt een klik hebben met een attractie, want vaak werk je er jaren aan. Zo heb ik mijn reuzenrad in vier jaar tijd opgebouwd."

Details

En dat jarenlange werk valt in de smaak bij de Osse kermisbezoekers. ,,Prachtig om te zien hoe de kermisattracties allemaal zijn nagebouwd en de details zo goed zijn verwerkt. Echt heel kunstig", vertelt bezoekster Riet Klaassen als ze langs de attracties loopt.