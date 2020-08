De Osse kermis krijgt vorm op de Rusheuvel en in het park

Column Je schuldig voelen om al wat je vergeet, een lach en een traan op de dagopvang

9 augustus Het bordje bij de deur zegt het al: ‘Kom binnen, hier is het leuk’. Dan moet je wel eerst voorbij Toontje zien te komen. Hij is van het ontvangstcomité. Waarschuwing: als je hem aanhaalt raak je hem niet meer kwijt. Geeft niks, de zwarte labradoodle is een ster in mensen troosten.