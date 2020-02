De Osse kliko's zitten vol, maar níet met restafval: ‘We komen de gekste dingen tegen’

OSS - Van iedere tien kilo die in Oss in de grijze kliko belandt, is er amper één ook daadwerkelijk restafval. De overige negentig procent hoort eigenlijk thuis in een andere bak of container. Dat blijkt uit een zogeheten sorteeranalyse die de afgelopen maanden in Oss is uitgevoerd.