De Overkant: Pont als ‘Love Boat’ tussen Alphen en Lith

Het was in 1965 dat de Alphense Jan van Ooijen op de Lithse kermis een oogje kreeg op Riek van Lith. En andersom. Zeven jaar hadden de jonge Gelderlander en zijn Brabantse deerne verkering. ,,Het ene weekend bleef hij in Lith, het andere ik in Alphen.” Inmiddels zijn ze 47 jaar getrouwd en wonen ze in Alphen. Geen unieke situatie. ,,Mijn zus woont hier ook. En mijn buurvrouw is ook een Lithse. Nee, ik heb weinig moeite gehad om hier te aarden. Het is hier net als aan de overkant.”