De Pas dreigt met sluiting als Bernheze niet met miljoenen komt

Er klinkt ineens oorlogstaal aan De Misse, het dorpsplein van Heesch. In gemeenschapshuis De Pas stelt voorzitter Aad van Lopik dat het bijna einde verhaal is voor deze voorziening: ,,Of er moeten mensen opstaan die denken dat ze het wel voor 2,5 miljoen overeind kunnen houden. Wij gaan dat in elk geval niet doen en sluiten de tent. Want zoals die nu is, is het ook niet rendabel te maken.’’