De Pas in Heesch bindt vrijwilligers aan zich met contract

HEESCH - Een van de eerste zichtbare daden van het nieuwe bestuur van De Pas in Heesch, is het tekenen van een contract met vrijwilligers om hen op een positieve manier aan zich te binden. Het bestuur maakte er donderdagmiddag een speciaal persmoment van. Ook is het beleidsplan op de website gepubliceerd met daarin een missie en visie. De nieuwe slogan is: De Pas, ontmoeten voor iedereen.

Op dit moment heeft De Pas als gevolg van natuurlijk verloop nog 6 à 7 fte aan vast personeel. In het verleden was dit 13 à 14 fte. Het bestuur denkt op basis van het natuurlijk verloop eind dit jaar uit te komen op 5,7 fte. Het ziet op dit moment geen reden voor (gedwongen) ontslagen. ,,Of 5,7 fte een reëel scenario is voor een financieel gezonde Pas moeten wij als bestuur nog nader bekijken’’, stelt secretaris Frank van den Broek.

Hoeveel vrijwilligers er zijn, is niet duidelijk, het bestuur voert nog gesprekken met mensen die op de lijst staan. Nieuwe vrijwilligers zijn altijd welkom. Mensen die het cultureel centrum incidenteel vrijwillig helpen, hoeven geen contract te tekenen.

Voor groot deel afhankelijk van vrijwilligers

Dat De Pas het moet doen met minder vast personeel was vanaf het begin duidelijk. Het nieuwe bestuur hecht dan ook veel waarde aan de vrijwilligers. Van den Broek: ,,De organisatie is daar voor een groot deel afhankelijk van. Het nieuwe bestuur wil de vast inzetbare vrijwilligers graag op een positieve manier binden en stelt daarom samen met hen een contract op waarin we wederzijdse afspraken vastleggen. Wat de status is? Het is vooral symbolisch, om duidelijk te maken dat we de samenwerking aangaan.’’

Volgens de nieuw opgestelde meerjarenbegroting mikt De Pas voor 2022 op een omzet die gelijk is aan die van 2019. En op een kaartverkoop die een derde is van die uit 2019. De jaren erna moet dat weer gaan stijgen. Het theater krijgt een voornamelijk lokale functie.

Maatschappelijk en zakelijk tarief

Er komen twee tarieven voor zaalhuur en consumpties zoals een kop koffie: maatschappelijk en zakelijk. De prijzen zijn nog niet bekend. Het bestuur wil daar transparant in zijn, stelt Van den Broek, net als over wie om welke reden ‘recht heeft op’ het maatschappelijke tarief en wie niet. Gesprekken hierover met ‘vaste klanten’, waaronder de KBO, zijn al geruime tijd gaande. Volgens Van den Broek zijn dit ‘goede en constructieve’ gesprekken.

Herstart voor Filmhuis en pubquiz

Het filmhuis in De Pas maakt 23 juli een herstart met ‘Le Mans 66' en 26 juli ‘The Peanut Butter Falcon’. In oktober keert de pubquiz terug. De eerste twee wekelijkse Sunday Sessions moesten deze maand vanwege de aangescherpte maatregelen worden geschrapt maar kunnen naar verwachting na de zomervakantie wél van start. Daarnaast komt er een maandelijkse proeverij voor wijn, bier, whiskey, port of cocktails en aan het eind van dit jaar (en bij succes ook volgende jaren) voor champagne.

Jaarlijkse activiteiten die het bestuur graag terug wil zien zijn Hisse Helden, wandel 3daagse, skeeler 4daagse (vorige maand voor het eerst gehouden), Heerlijk Heesch, Hisse Kwis, carnaval. Het denkt ook aan (jongeren)feesten of een oktoberfest. Er lopen diverse verkennende gesprekken met verschillende partijen en vrijwilligers.

Volledig scherm Jos van der Donk ondertekent het contract. Links secretaris van Stichting De Pas Frank van den Broek en rechts Anke Kappert, vrijwillig administratief ondersteuner. © Meike van der Flier/BD