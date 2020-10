De Pas in Heesch dreigt deuren te sluiten; ultiem beroep op raad Bernheze

Alle hoop van de Heesche organisaties is inmiddels op de gemeenteraad gericht. ,,Ik kan me niet voorstellen dat de partijen instemmen met een plan dat het tegenovergestelde bereikt van wat de inzet was. In plaats van nauwe samenwerking, synergie en kruisbestuiving valt alles uit elkaar", stelt Kris Roemers, directeur van De Pas en de Eijnderic. ,,Het voorstel van het college is financieel onhaalbaar. Uiteindelijk kost het de gemeente veel meer dan nu wordt voorgespiegeld.”