De Pas werkt samen met WIJ Heesch, zo komt er een voedseluitgiftepunt in het dorpshuis

De samenwerkingsovereenkomst is vanochtend getekend. WIJ Heesch had al langer plannen voor een voedseluitgiftepunt, a la Eten Over? in Nistelrode. De vrijwilligersstichting heeft in het gebouw van gezondheidscentrum Ceres een gesponsorde plek maar daar is het uitgiftepunt niet te realiseren. ,,We hebben een mooie oplossing gevonden in De Pas’’, zegt Ten Broeke. ,,De uitgifte wordt zo gerealiseerd dat het niet zichtbaar is in verband met de privacy van de mensen.’’