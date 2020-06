De Pas zet Bernheze verder onder druk met eis om snel besluit over toekomst

Een bijzonder spel om ruimte was dinsdagavond te zien in de videovergadering van de Bernhezer raadscommissie over de plannen van De Pas. De gezamenlijke raadsfracties gaven hun college in feite de opdracht om het pand van het noodlijdende dorpshuis aan te kopen. Daarmee willen ze ruimte scheppen om nog eens goed na te denken over de toekomstplannen.