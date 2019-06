De pastoor organiseerde de Osse middenstand

Verdachte van vechtpar­tij Hees­wijk-Din­ther op vrije voeten

17:12 HEESWIJK-DINTHER - De politie heeft de man vrijgelaten die betrokken was bij de nachtelijke vechtpartij in Heeswijk-Dinther, waarbij een 33-jarige inwoner van die plaats levensbedreigend gewond raakte. De betrokkene is verhoord en wordt nog wel als verdachte gezien.