De pijn van Ravenstein duurt voort

Aan het eind van zijn leven had geboren en getogen Ravensteiner Toon Beerens nog maar één wens: een uitvaart vanuit de Luciakerk in zijn geliefde stadje. Hij had alle reden om zich hier zorgen over te maken, ‘zijn’ kerk was immers sinds begin december 2016 gesloten door het parochiebestuur. Bezoekers van het gebedshuis liepen levensgevaar, zo werd verteld. Stucwerk dreigde van de grote koepel naar beneden te storten. Openhouden van de kerk was niet langer verantwoord.