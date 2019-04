De Pitstop: een vrijplaats náást het Verdihuis

In de timmerwerkplaats van de Pitstop schildert Peter Hoefnagels (69) oude eetkamerstoelen. De houten zittingen zijn eerder al geschuurd, nu zet hij de spijlen en poten in de grondverf. Hij heeft het er warm van. Edith Govers loopt binnen. ,,Peter, je hebt hard gewerkt. Pak lekker een kopje koffie, heb je verdiend.”

Edith Govers is projectleider van de Pitstop. Ze loopt trots rond. De aannemer is nog hard aan het werk, maar het einde is in zicht. Sinds twee jaar huurt het Verdihuis een oude loods vlak naast het hoofdgebouw. De organisatie voor maatschappelijke opvang aasde er al langer op. Twee jaar van plannen maken en verbouwen volgden. Al die tijd konden cliënten van het Verdihuis er al terecht. Ze helpen bijvoorbeeld mee met de verbouwing en knappen, zoals Peter, oude stoelen op voor de lunchroom.

Óók voor wijkbewoners

Donderdag 11 april wordt activiteiten- en herstelcentrum De Pitstop officieel geopend. Een plek met onder andere een timmerwerkplaats, fietsenwerkplaats, woonkamer, keuken, lunchroom, computerkamer en kantoorruimte. Hier, in de Pitstop, kunnen bezoekers werken aan hun herstel. Ervaren ze dat het fijn is om te werken, structuur te hebben, iets nuttigs te doen. Maar ze kunnen hier bovenal ervaren dat ze welkom zijn, er mogen zijn en gewaardeerd worden, stelt Govers. ,,We wilden een vrijplaats creëren, een plek waar mensen zich kunnen richten op hun terugkeer in de maatschappij. Iedereen is welkom, cliënten, maar óók wijkbewoners.”

Quote We wilden een vrijplaats creëren, een plek waar mensen zich kunnen richten op hun terugkeer in de maatschap­pij Edith Govers, Projectleider

De Pitstop valt feitelijk onder het Verdihuis, maar cliënten hebben dat gevoel lang niet altijd. En dat is ook precies de bedoeling, legt Edith Govers uit. ,,De drempel om hier te komen is héél laag. Veel cliënten hebben door hun situatie geen dagbesteding. De drempel naar dagbesteding of werk bij bijvoorbeeld De Rotonde is veelal nét te hoog. Dit was echt de ontbrekende schakel. Hier kennen ze mij al van het Verdihuis, en ik heb een team van zes ervaringsdeskundige, betaalde medewerkers. Mensen die zelf ook het nodige hebben meegemaakt en een opleiding hebben gevolgd om die ervaring positief in te zetten. We hebben afgelopen tijd hard gewerkt aan een missie en een visie. Er zijn drie pijlers geformuleerd: Ontmoeten, Doen en Leren. Daarbinnen vallen de negen afdelingen. Vanuit de pijler Leren bieden we bijvoorbeeld de cursussen ‘Herstellen doe je zelf’ en ‘werken met eigen ervaring’ aan.

Inzet belonen

De drempel is dus laag, de sfeer fijn en de omgeving veilig. Maar dat wil níet zeggen dat er niets gevraagd wordt van de mensen die bij de Pitstop komen, stelt Govers. ,,Nee, dat zeker niet. Je kijkt wat je van iemand kan vragen. We vragen bijvoorbeeld of mensen hier vrijwilliger willen worden. Ze krijgen dan ook een kleine vrijwilligersvergoeding en we bepalen samen welke uren ze komen. We trekken hier niet aan mensen, we stellen het belang van de persoon voorop. En belonen inzet.”

,,Een voorbeeld? Wie in de passantenopvang van het Verdihuis overnacht, mag overdag niet binnen in het Verdihuis. Ze zijn hier wel welkom overdag, maar dan verwacht ik wel dat ze helpen, bijvoorbeeld met opruimen of koffie rondbrengen. Als ze helpen, dan regel ik bijvoorbeeld voor ze dat ze in plaats van om 18.00 uur al om 16.30 bij de passantenopvang van het Verdihuis binnen mogen. De Pitstop hanteert eigen uitgangspunten. Wij beoordelen mensen die onder invloed zijn op hun gedrag. Iemand die een biertje op heeft, of heeft geblowd, mag hier dus wel naar binnen en kan een kop koffie krijgen. Ze mogen alleen niet naar de werkplaatsen.”

Volledig scherm Esther Falck © Van Assendelft ,,Het mooie is dat je ze op deze manier toch in het vizier houdt. Laatst stonden een paar van de jongens aan de overkant van de weg te drinken en te blowen. De peuken en energiedrankjes lagen op de grond. Dat wil ik niet, zei ik. Blowen doe je maar in de coffeeshop. En dan al die troep op de grond. Ja, maar er is hier geen vuilnisbak, zeiden ze. Toen zei ik: ‘Dan maak je die toch! We hebben hier een timmerwerkplaats’.” Glunderend: ,,En ja hoor, ze hebben ‘m gemaakt.”

‘Ze voelen dat je geen boekjesmens bent’

Volledig scherm Peter Hoefnagels. © Van Assendelft Esther Falck (40) werkt sinds januari bij de Pitstop. Ze is een van de ervaringsdeskundige medewerkers. ,,Ik zat in de bijstand en heb hier nu een contract voor 24 uur. En echt, ik ben hier zó op mijn plek. Hier kan ik mijn ervaring gebruiken. Ik heb vroeger wel op een kinderdagverblijf gewerkte. Maar daar liep ik vast. Bij de Pitstop doe ik onder andere de financiën, de pr, plaats ik bezoekers, en doe ik de afdelingen interieurverzorging en productie.” Ik heb verschillende psychiatrische bonussen, zoals PTSS en ADHD. En ik heb jaren anorexia gehad. Ik heb een problematische jeugd gehad en stond er op mijn zeventiende alleen voor. Ik heb een jaar in Den Bosch in een opvanghuis gezeten. Weet je, bezoekers van de Pitstop vertel ik niet mijn hele verhaal. Daar vragen ze ook niet naar. Maar ze voelen dat je een van hun bent. Ze voelen dat je ze begrijpt, ze voelen dat je geen boekjesmens bent. Dat maakt het echt makkelijker, de drempel is daardoor lager. Ik kan mensen door mijn ervaring ook beter ondersteunen. Echt, ik ben zo blij dat ik nu hier werk. Ze zeggen wel eens, je leven begint op je veertigste. Dat klopt bij mij precies, ik ben net veertig geworden.”

‘Ik ben hier heel graag’

Peter Hoefnagel is 69. Hij woont in een begeleid wonen-project en is doordeweeks elke dag bij de Pitstop te vinden, op de hoen dan meestal in de houtwerkplaats. Trots: ,,Ik heb geholpen met de kozijnen en dan nu dus al die stoelen.” Maar ja, Peter heeft ook ervaring met houtbewerking. Hij was cliënt van zorgverlener Janelco, dat onlangs door het Verdihuis werd overgenomen. Voor de overname kwam hij al regelmatig naar de Pitstop, maar nu hij ‘ook van het Verdihuis is', voelt hij zich hier helemaal thuis. ,,Ik ben hier meestal om 9.00 uur wel en dan werk ik de hele dag door. Kijk, ik heb de stoelen vandaag in de grondverf gezet. Ik heb vroeger wel gewerkt, in een schroefboutenfabriek en bij een schildersbedrijf, maar dat ging niet meer. Ik heb veel meegemaakt in mijn leven. Eerste ene scheiding en mijn tweede vrouw overleed in 1998. Daarna heb ik een hele tijd alleen gewoond. Ik had niemand meer.”