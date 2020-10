De rappers van Donker Oss hebben geen behoefte aan positiviteit

Hoe arbeiders­stad Oss in tien jaar tijd een echte woonstad werd

29 september OSS - Denkend aan Oss zien velen nog altijd lange worsten traag door oneindige fabriekshallen gaan. Maar dat beeld van Oss als industriestad is hoe langer hoe schever, bewijst een vuistdik nieuw rapport van de Rabobank. Belangrijkste conclusie: in de jaren na de crisis is Oss steeds meer een woonstad geworden.