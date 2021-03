De rotte kies wordt nu echt getrokken: slopers trekken V&D in hartje Oss binnen

Waarom vaders met autisme het zo moeilijk vinden als er bij kinderru­zies een glas drinken op de grond valt

29 maart OSS - De drukke hond de deur uit doen, een schoonmaakster inhuren, minder gaan werken. Het zijn enkele mogelijke uitkomsten van de gesprekken die Sylvia van Casteren voert met vaders met autisme. De Osse is coach voor zulke papa's. Van dichtbij weet ze hoe het is voor het gezinsleven, want haar man heeft ook autisme. ,,Toen we kinderen kregen, werd het écht moeilijk.”