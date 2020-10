De Roy Donders-ballen zijn 'uit', de kleurrijke kerst is nu de trend

Waargebeurd, ja. En nee, dit Udense gezin staat verslaggever en fotograaf heus niet in de schoenen te zeiken. ,,We hebben vanmorgen, serieus, al onze boom - een nepperd van twee meter zeventig - en dozen vol kerstspullen van zolder gehaald", lacht de 41-jarige Paulina van den Boogaard. Samen met partner Bjorn (32) en hun Owen-Johnny van vijf en Skyler (3) is ze in de Osse vestiging van Coppelmans op zoek naar de nieuwste nieuwtjes. "In Uden is de keuze beperkt; bij tuincentrum De Kleuter krijg je niet de kerstshow waarmee ze hier uitpakken."