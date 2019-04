De Stint gaat de weg weer op, of toch niet?

Heemkunde Lith blij met eigen plek voor histori­sche spullen, van meetlat tot bureau van dokter Wiegersma

10:20 LITH - De heemkundekring in Lith moet medio september klaar zijn met het uitpakken van de verhuisdozen. De kelder in MFA De Snoeck in Lith staat nu nog tjokvol dozen. ,,Op enkele stukken na, hebben we nu alle historische spullen overgehuisd", zegt penningmeester Barbara van Tuijl-Van Kessel.