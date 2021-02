De trouwe aankondiger van het voorjaar

Krokussen vallen op door hun felle kleuren en blijven hun hele leven lang klein. Ze sieren menig tuin, berm of grasveld. Zoals hier aan de Nieuwe Hescheweg in Oss, maar ze bloeien ook volop aan de Velmolenweg in Uden. Er bestaan naast de bekende paarse, gele en witte krokussen nog honderden andere soorten. Krokussen zijn zeer trouwe bloemen, want eenmaal geplant komen ze ieder jaar weer omhoog. Zo gul is de natuur.