De twee (kerngezonde) eiken langs de Raadhuislaan zijn gered; kapvergunning alsnog ingetrokken

55 bezwaren

Tegen de kapvergunning werden 55 bezwaren ingediend. Het college van B en W van Oss erkent dat de bomen in principe niet in aanmerking komen om gerooid te worden. Dat gebeurt bij gezonde bomen in de publieke ruimte alleen als er overduidelijk sprake is van overlast. Daar is in dit geval onvoldoende sprake van. De enige reden dat de gemeente toch wilde meewerken is omdat de kap zou passen in de visie voor gevarieerder groen in de straat. Maar die visie is nog te weinig concreet om nu al te beginnen met rooien, erkent het college nu.