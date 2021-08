De ‘uitverkorenen’ en ‘gelukkigen’ mochten wel naar Lulboompop in Megen

De Zwarte Cross, Appelpop, Dauwpop, Pinkpop en ook nog Oerol. Henk Hans (59) had voor alle festivals kaarten. Maar door alle met rood omcirkelde data in zijn agenda kon een gitzwarte streep. Allemaal afgelast, verplaatst, uitgesteld of verschoven. Groot was zijn vreugde dat hij vrijdag en zaterdag de heerlijke basdreun, de scheurende gitaren en zijn favoriete rock and roll-muziek toch weer live kon horen. Hij voelt zich een ‘uitverkorene'. Want Hans - oom van Miss Montreal-zangeres Sanne - stond vooraan bij Lulboompop in Megen, door alle afgelastingen het enige en zelfs grootste popfestival van Nederland.