De vegaburger van Stijn (14) uit Oss smaakt naar meer: ‘Ook zonder vlees kan je iets lekkers maken’

Hoe die smaken? Uitstekend, blijkt even later wel. Ondanks het vroege tijdstip vinden de hamburgers gretig aftrek in de kantine van Dalco, waar vertegenwoordigers van de gemeente, AgriFood Capital, Dalco, MSD én de pers zijn verzameld.



Dankzij een bijdrage van 20.000 euro van de Kracht van New Business Oss kan de Sunny Barbecue in grote aantallen worden gemaakt. Binnenkort ligt de hamburger daarom bij een handvol Jumbo-filialen en verschijnt ie op het menu bij een aantal restaurants. In alle kantines van Het Hooghuis is de burger volgende week al te vinden. Die worden steeds een beetje gezonder, maar eens in de week een lekker burgertje mag best.