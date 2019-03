De Vier Viltjes genieten van artiestenbestaan, al is het eigenlijk tien jaar te laat

Kaart Veel autobran­den in Oss: ‘Onderzoek is lastig omdat sporen verloren gaan’

10:42 OSS - Afgelopen nacht was het weer raak. Een auto ging in rook op aan de Professor Mekelstraat in Oss. Het is beslist niet de eerste autobrand in de stad dit jaar. Het lijkt de afgelopen week bijna wel alsof het iedere dag raak is. De politie geeft desgevraagd aan dat zij onderzoek blijft doen naar de branden en dan ook gekeken wordt naar mogelijke verbanden. Maar die onderzoeken zijn zo makkelijk nog niet.