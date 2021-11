De Zorgcoach nu ook in Brabant actief, dankzij verhuizing van Barbara Bouwman naar Megen

MEGEN - Twee jaar geleden verhuisde Barbara Bouwman (38) met haar gezin vanuit Haarlem naar Megen. Inmiddels is ook haar professionele leven meeverhuisd naar Brabant en dat betekent dat De Zorgcoach binnenkort ook hier actief is.

,,In Haarlem werkte ik als ambulant begeleider bij De Zorgcoach. De Zorgcoach, opgericht in Amsterdam en van oorsprong voornamelijk werkzaam in Noord-Holland, helpt mensen een verstoorde balans in het leven te herstellen”, vertelt Bouwman samen met haar collega Ward Dekkers. ,,Na mijn verhuizing bleef ik dit werk twee dagen per week doen, maar ondervond dat het reizen tussen Noord Brabant en Noord Holland onevenredig veel tijd opslokte. Min of meer als geintje stelde ik aan mijn werkgever voor om ons werkgebied tot Brabant uit te breiden. Tot mijn verbazing viel dat voorstel in goede aarde”.

Werk mee laten verhuizen

Ward Dekkers (47), oprichter en directeur van De Zorgcoach vult haar aan. ,,Ik dacht meteen, waarom ook eigenlijk niet. Bij onze organisatie staat de klant met zijn familie, vrienden en buurtgenoten centraal. Meteen daaromheen staan onze coaches. Vanuit die gedachte was het min of meer logisch het werk met coach Barbara mee te laten verhuizen.”

Dat was het begin van de De Zorgcoach in Noord Brabant. Er werd ingeschreven op aanbestedingen van gemeenten en gestart met het werven van nieuwe coaches. Het resultaat is dat per 1 januari 2022 vijftien Brabantse gemeenten gaan samenwerken met De Zorgcoach.

Mensen met diverse problemen

Barbara Bouwman is enthousiast om in deze regio aan de slag te gaan. ,,Wij begeleiden mensen – onze klanten – bij de meest diverse problemen. Dat varieert van ADHD en autisme tot depressieve klachten en thuiszitters, kinderen die langer dan vier weken niet meer op school zijn verschenen. Die begeleiding gebeurt altijd nadat de klant heeft aangegeven wat hij of zij wil bereiken. We willen een gezonde balans tussen draagkracht en draaglast bereiken en onszelf als coach zo snel mogelijk overbodig maken. De klant wordt zelf ook aan het werk gezet om het verbeterproces te versnellen. We kijken daarbij naar wat wel kan en investeren geen tijd in wat niet kan.”

Wachttijd kort

Er zijn volgens Ward Dekkers twee belangrijke punten waarin de De Zorgcoach afwijkt van de gebruikelijke werkwijze van zorginstellingen. ,,Onze wachttijd is kort. Wij beginnen binnen veertien dagen met de begeleiding van de klant. Dat zal in de meeste gevallen persoonlijk zijn, maar wanneer nodig kan dit ook op afstand plaatsvinden middels E-learning. En wanneer er geen klik is tussen klant en coach dan kan zowel de ene als de andere partij dat aangeven en wordt er een andere coach gematcht.”