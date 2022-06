Dealer (16) van straat geplukt in Oss: had coke en speed op zak

Zorgboerde­rij Reek wil onderwijs aan ‘thuiszit­ten­de kinderen met een rugzakje’ uitbreiden

REEK - Zorgboerderij Reek verzorgt al jaren dagbesteding voor volwassenen. Inmiddels is de zorg uitgebreid met onderwijs op maat voor kinderen die niet ‘passen’ in het reguliere onderwijssysteem. Uitbreiding is de wens.

23 juni