Debacle met De Pas leidt tot nóg een extern onderzoek: naar hoe de gemeente met gemeenschapshuizen om moet gaan

De wens om de nota te herzien komt voort uit het rapport van de rekenkamercommissie over het debacle dat De Nieuwe Instelling in Heesch was. De Pas wilde samen met De Einderic en de bibliotheek samen in het gebouw van De Pas trekken, maar dat moest dan eerst voor een paar miljoen verbouwd worden. Alleen al het proces om tot een plan te komen, kostte de gemeente handenvol geld, vooral vanwege de externe bureaus die ingehuurd werden om het proces te begeleiden en voor veel geld onderzoeken te doen. Het plan strandde uiteindelijk op slechte verhoudingen, waarop de gemeenteraad op de rem trapte, De Pas het pand te koop zette, en het bestuur opstapte. Het rapport dat de rekenkamercommissie schreef over de kwestie was kritisch, naar college, raad én bestuur van De Pas. Een van de aanbevelingen was toen om de ‘Notitie beleidsuitgangspunten Gemeenschapshuizen in Bernheze’, waarop al die tijd gevaren was, te herzien.